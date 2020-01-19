https://news.day.az/world/1195380.html В Китае произошло мощное землетрясение
В Китае произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подземные толчки были зарегистрированы в 21:27 по местному времени (16:27 мск). Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Цзяши (Файзабад), очаг залегал на глубине около 16 км.
О пострадавших или разрушениях в Цзяши, где проживает более 380 тыс. человек, информации не поступало.
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