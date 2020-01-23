В Европе откажутся от угля

Испания может стать первой страной Европы, полностью отказавшейся от угольных электростанций к 2027 году. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доля электроэнергии, произведенной в Испании угольными электростанциями, упала до минимума за 40 лет, снизившись с 14 процентов в 2018 году до 5 процентов в 2019-м. В предстоящие годы страна планирует продолжить сокращать долю электроэнергии, полученной с угольных электростанций. Так, уже в 2025 году в стране останется только одна работающая электростанция - ее мощности будут загружены не более чем на 10 процентов. Полностью объект остановит работу в 2027 году.

В настоящее время Испания активно переходит на возобновляемые источники энергии - в 2019 году доля электричества, полученного с их помощью, составила 38 процентов. В начале января власти страны одобрили принятие Декларации о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды Испании, согласно которой переход на возобновляемые источники энергии в стране продолжится. Полностью он будет завершен к 2050 году.

Испания, вероятно, станет первой европейской страной, полностью отказавшейся от угля. Для сравнения, Германия закроет свои угольные электростанции только к 2038 году. В настоящее время Испания опережает ФРГ по скорости снижения доли электроэнергии, полученной от сжигания угля: по итогам 2019 года она сократила долю угля в своей энергетике на 70 процентов, а Германия - на 28 процентов.