https://news.day.az/world/1196805.html На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей

На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей

В мире, 25 января 2020 01:02 121

В Таиланде на участке одного из богатейших землевладельцев страны полицейские обнаружили более трехсот человеческих костей. Местные правоохранители считают, что в их руки попал жестокий серийный убийца, который на протяжении нескольких лет издевался над своими жертвами, а их останки топил в пруду на территории собственного поместья.

40-летнего Апичая Онгвизита задержали прямо на его рабочем месте, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Местные жители уже окрестили Апичая "серийным убийцей".

Мужчину подозревают в убийстве минимум трех человек. Пока задержанный признался лишь в одном преступлении. Тайские полицейские считают, что он убил свою 22-летнюю подругу Уоринторн Чайячет. По его словам, он сильно ревновал и боялся, что девушка бросит его. Чтобы подруга не смогла сбежать, мужчина по ночам запирал ее в металлическом ящике.

В августе 2019 года он обнаружил, что Уоринторн задохнулась, и решил спрятать тело. Полицейские полгода искали девушку. Отчаявшись найти ее живой, стражи порядка решили прочесать территорию поместья Апичая. Тело обнаружили в пруду поместья подозреваемого: оно было завернуто в простыню и придавлено ко дну пруда гирей. Девушку удалось опознать по татуировке на спине.

После полицейские при помощи двух десятков водолазов решили детальнее обследовать водоем. Со дна извлекли почти 400 фрагментов человеческих останков. Прозвучали шокирующие результаты: по данным экспертов, все кости принадлежат когда-то пропавшем девушкам.

Теперь полицейские намерены запросить санкцию суда на обыск жилища подозреваемого. Они надеются найти там множество улик.

СМИ Таиланда уже окрестили Апичая "убийцей с железным ящиком". Стоит отметить, что биография у Онгвизита мрачная: в 1983 году его отец попал в тюрьму по тяжкой статье. Чалермчай Онгвизит с особой жестокостью лишил жизни 15-летнюю девочку. Преступление было спланированно его женой - матерью Апичая. Позднее отец был казнен, а мать сбежала за границу с его младшей сестрой.

По законам Таиланда, за принудительное лишение свободы, которое привело к смерти потерпевшего, виновному грозит смертная казнь. Именно в этом преступлении и сознался Апичай Онгвизит. Однако если суд и примет страшное, но, как считают многие, справедливое решение, у мужчины есть еще два шанса все изменить: в апелляционном и верховном судах. С 2016 года в этой стране не казнили ни одного преступника.

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