https://news.day.az/world/1204132.html Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке - есть убитый
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке - есть убитый
Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, один человек убит.
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