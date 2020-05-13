Безработица в Южной Корее растет самыми быстрыми темпами за 20 лет

Количество рабочих мест в Южной Корее сократилось в апреле самыми быстрыми темпами за последние два десятилетия, несмотря на то что страна избежала общенациональной блокировки, борясь с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно данным Статистического управления четвертая по величине экономика Азии потеряла в прошлом месяце около 476 тысяч рабочих мест, что стало самым высоким месячным спадом с 1999 года, когда страна выходила из азиатского финансового кризиса. Кроме того, серьезный удар был нанесен по временному найму: число таких вакансий сократилось на 782 тысячи.

Как отмечает Financial Times, давление на рынок труда неуклонно растет, несмотря на то что Южная Корея смогла сохранить функционирование большей части экономики в этом году. Сделать это Сеул смог за счет быстрого развертывания системы массового тестирования, отслеживания заболевших и социального дистанцирования.