В порту Барселоны круизное судно поместили на карантин

Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas поместили на карантин в порту Барселоны после обнаружения у одного из членов команды корабля коронавируса нового типа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, судно отправилось в плавание из Майями 8 мая и оказалось в порту столицы Каталонии в этот четверг. На борту лайнера находятся 400 членов экипажа из разных стран. При этом на корабле отсутствуют пассажиры.

По данным газеты, зараженный является гражданином Сербии. Он был изолирован на судне.