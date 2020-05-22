https://news.day.az/world/1237622.html В порту Барселоны круизное судно поместили на карантин
В порту Барселоны круизное судно поместили на карантин
Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas поместили на карантин в порту Барселоны после обнаружения у одного из членов команды корабля коронавируса нового типа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает издание, судно отправилось в плавание из Майями 8 мая и оказалось в порту столицы Каталонии в этот четверг. На борту лайнера находятся 400 членов экипажа из разных стран. При этом на корабле отсутствуют пассажиры.
По данным газеты, зараженный является гражданином Сербии. Он был изолирован на судне.
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