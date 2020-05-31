Иран возможно передаст Франции черные ящики украинского "Боинга"

Иран отправит черные ящики украинского "Боинга", потерпевшего крушение после вылета из аэропорта Тегерана, в одну из европейских стран, сообщает агентство ISNA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, скорее всего, это будет Франция.

Уточняется, что решение было принято после того, как украинская сторона слишком долго не отвечала на предложение Тегерана.

8 января текущего года рейс "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные признали, что украинский "Боинг" был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. Украина потребовала от Ирана выплату компенсаций и доступ к расследованию. Иран был готов передать бортовые самописцы Украине, однако оперативного ответа не получил.