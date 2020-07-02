В США четыре человека пострадали при стрельбе

По меньшей мере, четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском Окленде (штат Калифорния).

Об этом в Twitter сообщила городская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой. К настоящему времени есть данные о четверых пострадавших", - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.