https://news.day.az/world/1249735.html В США четыре человека пострадали при стрельбе
В США четыре человека пострадали при стрельбе
По меньшей мере, четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском Окленде (штат Калифорния).
Об этом в Twitter сообщила городская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой. К настоящему времени есть данные о четверых пострадавших", - говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
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