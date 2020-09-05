https://news.day.az/world/1268350.html В Белграде произошла перестрелка, убит человек
В Белграде произошла перестрелка, убит человек
Один человек убит, еще один тяжело ранен в результате перестрелки в столице Сербии Белграде.
Об этом сообщило в субботу национальное телевидение страны RTS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Перестрелка произошла в районе Вождовац. Нападение совершил неизвестный мужчина, он тяжело ранил двух человек, один из которых умер, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полиция расследует инцидент и ведет поиски нападавшего.
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