В Канаде заявили о второй волне коронавируса

Вторая волна заражения новым коронавирусом уже идет в Канаде и может быть хуже, чем первая, с которой столкнулось население страны этой весной. Об этом в среду заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время специального обращения к нации, которое транслировали все национальные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вторая волна [коронавируса] началась не только что, она уже идет, и цифры это ясно дают понять: когда мы объявляли в стране локдаун 13 марта в день фиксировалось 47 новых случаев заражения, но только вчера (22 сентября) их было больше тысячи, - сказал он. - Ситуация этой осенью может быть намного хуже, чем была весной".

Трюдо отметил, что текущую ситуацию еще возможно изменить, если все жители Канады будут соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и получение прививки от гриппа. "Вместе мы сможем взять вторую волну [пандемии] под контроль", - подчеркнул премьер-министр. При этом он добавил, что традиционное масштабное празднование Дня благодарения, которое в Канаде отмечается в октябре, "уже маловероятно, но у нас есть шанс сделать это в Рождество (25 декабря)".

Глава правительства напомнил, что Канада уже заключила соглашения с несколькими крупными мировыми фармакологическими компаниями, которые в настоящее время тестируют вакцину от коронавируса. "Она будет у нас, как только она будет готова", - пообещал премьер.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа заразившихся, а 17 сентября было отмечено более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. В начале месяца ежесуточно фиксировалось не более 300-400 случаев. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.