Посол Польши был вызван в МИД России

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, дипломат пробыл в дипведомстве около 20 минут. Покидая здание, он отказался давать комментарии журналистам.

Напомним,15 апреля МИД Польши сообщил, что три дипломата РФ объявлены персонами нон грата. Позже в МИД РФ заявили, что Москва в ответ на высылку российских дипломатов вышлет пять польских.