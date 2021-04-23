https://news.day.az/world/1336557.html Посол Польши был вызван в МИД России
Посол Польши был вызван в МИД России
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, дипломат пробыл в дипведомстве около 20 минут. Покидая здание, он отказался давать комментарии журналистам.
Напомним,15 апреля МИД Польши сообщил, что три дипломата РФ объявлены персонами нон грата. Позже в МИД РФ заявили, что Москва в ответ на высылку российских дипломатов вышлет пять польских.
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