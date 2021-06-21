Индийский штамм коронавируса достиг версии "дельта плюс"

Индийские специалисты выявили 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который получил название "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Врачи нашли случаи заболевания в штате Махараштра - там же в октябре 2020 года была найдена и прошлая версия, B.1.617.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, также пять случаев заражения были зарегистрированы в городе Ратнагири, у двух инфицированных не проявлялось симптома.

Властям пришлось создать зоны сдерживания и опечатать районы, где была встречена обновленная мутация.

"Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов", - пояснил глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что индийский вариант является "злее" других, так как сокращает время выработки антител. Кроме того, инфицированные быстрее переходят к тяжелой форме COVID-19.