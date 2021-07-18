Facebook прокомментировал слова Байдена об «убивающих людей» соцсетях

Компания Facebook не согласилась с утверждением президента США Джо Байдена о том, что социальные сети ответственны за смерти от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер в беседе с ABC News.

По ее словам, такие заявления не имеют оснований. "Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше, чем где-либо еще в интернете", - сказала она.

Левер добавила, что более 3,3 миллиона граждан США воспользовались инструментом Facebook для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно пройти. "Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизни. Точка", - заявила она.

Ранее Байден рассказал, что социальные сети, допуская распространение дезинформации о коронавирусе, убивают людей. По словам главы государства, на данный момент единственная пандемия, которая есть - среди невакцинированных. Байден, отвечая на вопрос о том, какое послание он имеет для соцсетей относительно дезинформации о COVID-19, подчеркнул, что социальные сети, не препятствуя распространению подобных сообщений, убивают американцев.