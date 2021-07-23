https://news.day.az/world/1363988.html Число жертв наводнений в Германии достигло 176
Число жертв наводнений в Германии достигло 176
Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Бавария, увеличилось до 176, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Между тем, Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупредила, что в выходные в пострадавших от наводнения районах ожидаются сильные дожди.
На прошлой неделе проливные дожди вызвали наводнения в землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Бавария на западе ФРГ.
В пострадавших от стихийного бедствия районах продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы.
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