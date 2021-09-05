https://news.day.az/world/1376428.html В Грузии за последние сутки скончались 74 человека с коронавирусом
В Грузии за последние сутки скончались 74 человека с коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2 210 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 74 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 564 837, число умерших - 7 806. Вылечились 514 768 человек.
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