Генсек ООН призвал разработать план глобальной вакцинации от коронавируса

Мировому сообществу необходим план глобальной вакцинации от коронавируса, реализацией которого будут заниматься в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и фармацевтические компании. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя на заседании Генеральной Ассамблеи доклад "Общая повестка" с рекомендациями по реагированию на кризисы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вложения в вакцинацию в размере $50 млрд могут принести глобальной экономике примерно $9 трлн в последующие четыре года, - сказал он. - Нам необходим незамедлительный план глобальной вакцинации, реализуемый чрезвычайной целевой группой, представленной действующими и потенциальными производителями вакцин, Всемирной организацией здравоохранения, партнерами по ACT-Accelerator (программа сотрудничества по разработке, производству и равному доступу к диагностике COVID-19, лечению и вакцинам) и международными финансовыми институтами".

По словам Гутерриша, важно работать с фармацевтическими компаниями, чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить препаратами 70% мирового населения в первой половине 2022 года.

Генсек ООН также призвал наделить ВОЗ полномочиями и надлежащим финансированием для координации реагирования на пандемию. "Страны с низким и средним доходом должны иметь возможность развивать технологии здравоохранения и иметь доступ к ним", - добавил он.