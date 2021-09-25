На Канарских островах закрыли аэропорт

Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) приостановил работу из-за скопившегося пепла от извергающегося вулкана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе канарского отделения оператора аэропортов Испании (AENA), передает Day.Az.

"Аэропорт не работает", - уточнили там. В AENA пояснили, что ведутся работы по уборке скопившегося из-за извержения пепла. Данных о том, когда аэропорт может снова начать функционировать, пока нет.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тыс. человек. К настоящему времени никто не пострадал.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.