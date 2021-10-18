Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска

Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французскую дипмиссию в Минске, передает Day.Az.

"Да, посол уехал. Все заявления будут сделаны завтра", - сказал сотрудник посольства.

Местные СМИ сообщают, что неназванная представительница дипмиссии рассказала о том, что посол уже попрощался с сотрудниками.

"Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября", - сказала она, добавив, что посол уже покинул страну.

Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В сентябре того же года во время вручения верительных грамот президенту Александру Лукашенко главы французского диппредставительства на мероприятии не было. Копии верительных грамот де Лакост 8 декабря вручил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.