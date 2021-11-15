Опубликованы кадры пожара на складе металлургического комбината в России

Опубликовано видео пожара на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Запись разместил Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным канала, пожар продолжался больше часа, произошло обрушение кровли на площади в две тысячи квадратных метров.

14 ноября сообщалось, что в одном из угольных цехов НЛМК прогремел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания - это две тысячи квадратных метров. Поначалу сообщалось о возгорании в цехе углеподготовки, однако приехавшие на место пожарные следов пожара не обранужили. По их версии, на месте произошел взрыв. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем. Это работница завода, ее госпитализировали в шоковом состоянии.