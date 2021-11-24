В Колумбии изъяли рекордную за год партию наркотиков

В колумбийской провинции Нарино, неподалеку от границы с Эквадором, 23 ноября изъяли 10 тонн кокаина на сумму более 300 миллионов долларов, что является крупнейшей партией этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Колумбии Диего Молано, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Кроме того, во время операции по борьбе с наркотиками было ликвидировано две нарколаборатории.

Как отметил Молано, кокаин и лаборатории, принадлежавшие повстанцам Национальной освободительной армии (ELN), были найдены в сельской зоне муниципалитета Саманиего.

"Это самое большое изъятие кокаина в этом году, - сказал Молано. - 10 тонн кокаина позволили бы ELN получить более 300 миллионов долларов".