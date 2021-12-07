В Германии назвали причину запрета балета «Щелкунчик»

Критик Мануэль Бруг рассказал о причине временного запрета в Германии балета "Щелкунчик". Соответствующая статья опубликована в издании Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бруг назвал ошибочным решение немецких властей запретить балет. По его мнению, во всем виновата исполняющая обязанности художественного руководителя балетной труппы в Государственном балете Берлина Кристиана Теобальд, поскольку она с 1980-х годов приняла на себя роль "могильщицы балета в его традиционной форме".

"Этого требует дух времени, царящий преимущественно в злобных социальных сетях. И поэтому в этом году берлинские дети будут лишены удовольствия увидеть роскошную постановку классического балета Петра Чайковского "Щелкунчик", в точности воспроизводящую премьерный вариант спектакля от 1892 года!" - подчеркнул Бруг в статье.

Он также заявил, что у Теобальд никогда не было стилистического чутья, и она только и делала, что гналась за политкорректностью.