Netflix уволил 150 сотрудников

Стриминговый сервис Netflix уволил около 150 сотрудников из-за снижения расходов, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В основном увольнения коснулись американских работников.

Всего в разных отделах было уволено около 2% сотрудников компании в США. С эффективностью отдельных специалистов это связано не было, и в Netflix называют решение тяжелым. "Мы не хотим прощаться с такими прекрасными коллегами и делаем все, чтобы поддержать их в этот нелегкий переходный период", - рассказал представитель платформы.

Также было ликвидировано около 70 рабочих мест с частичной занятостью в анимационной студии Netflix, под сокращение попали фрилансеры в социальных сетях и издательской группе.

К концу 2021 года в Netflix работали около 11,3 тыс. штатных сотрудников по всему миру, 76% из них живут в США и Канаде.

До этого Netflix сообщил о значительном оттоке подписчиков - в первом квартале 2022 года стриминг потерял 200 тыс. фолловеров из-за общих аккаунтов, пандемии и жесткой конкуренции. Число платных подписчиков сервиса по всему миру уменьшилось примерно до 222 млн. В последний раз Netflix заявлял о потере пользователей в октябре 2011 года. Согласно прогнозу компании, во втором квартале потери составят еще 2 млн таких подписчиков.