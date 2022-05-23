Британец вызвал панику вывеской "Добро пожаловать в Лутон"

В Великобритании блогер Макс Фош вызвал панику после того, как установил вывеску "Добро пожаловать в Лутон" рядом с аэропортом Гатвик, сообщает Мirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что в настоящее время 60-метровый знак хорошо виден готовящимся к посадке во втором по величине аэропорту Соединенного Королевства, расположенном в Лондоне.

Некоторые пассажиры запаниковали после того, как увидели данную вывеску во время посадки самолета.

Отмечается, что сам Фош извинился за свой пранк, если он кого-то "серьезно задел". По его словам, он был вдохновлен подобными розыгрышами, которые имели место в США и Австралии.