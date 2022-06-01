В Испании 19-летняя девушка пригласила на свидание одновременно шесть парней

19-летняя жительница Испании Фанни Блом пригласила на свидание одновременно шесть парней, с которыми познакомилась в Tinder. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для того, чтобы не вызывать подозрений, она сказала молодым людям, что отмечает день рождения. Парни приходили в клуб в разное время и даже не догадывались, что у них есть соперники. Чтобы успеть пообщаться с каждым из них, девушка говорила, что ей нужно отлучиться в туалет, а в действительности шла к следующему ухажеру.

По словам Блом, она позвала столько людей, потому что ей было трудно запомнить, как выглядел каждый из парней. Тем не менее ни один из откликнувшихся ей не понравился, поэтому вряд ли она будет встречаться с ними снова. Однако девушка не считает затею полным провалом: весь вечер ей покупали напитки, поэтому можно сэкономить на праздновании настоящего дня рождения.

Позднее обман раскрылся. Видео в TikTok, в котором Блом рассказывала о своем поступке, попалось на глаза одному из приглашенных парней. Он отнесся к произошедшему с юмором и утверждает, что не обижается на девушку.