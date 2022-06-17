Австралийский оператор приостановил работу спотового энергетического рынка

Австралийский федеральный оператор энергетического рынка (AEMO) приостановил работу спотового рынка электроэнергии в стране на фоне резкого роста цен на энергоносители. Об этом в четверг сообщил телеканал SBS со ссылкой на заявление организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении AEMO указано, что оператор "приостановил работу спотового рынка во всех регионах страны с 14:05 по восточно-австралийскому времени 15 июня". "Мы пошли на этот шаг, потому что стало невозможно продолжать работу спотового рынка, обеспечивая при этом безопасное и надежное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с национальными стандартами и правилами", - указал генеральный директор AEMO Дэниел Вестерман, отметив, что в ночь на четверг пять ГВт электроэнергии были перенаправлены в нуждающиеся регионы "путем прямых интервенций". "В нынешней ситуации приостановка - лучший способ обеспечить надежное электроснабжение домов и предприятий", - сказал он.

Вестреман отметил, что "ситуация, сложившаяся в последние дни, поставила под угрозу всю энергетическую отрасль страны", однако, он убежден, что цены на электроэнергию удастся стабилизировать и "приостановка работы рынка носит временный характер".

Главной причиной резкого роста цен на электроэнергию и энергоносители в AEMO назвали проблемы в цепочке поставок угля и газа. "Текущая энергетическая проблема является результатом сочетания нескольких факторов. Большое количество энергоблоков было выведено из строя для планового технического обслуживания, кроме того, были зафиксированы периоды снижения объемов энергии, получаемой от ветрогенераторов и солнечных панелей", - указали в организации, отметив среди причин также неожиданно ранний приход зимы на континенте и наступление холодов.

Это первая полная приостановка в истории единого национального энергетического рынка, начавшего свою работу в 1998 году.