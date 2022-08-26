Грузинский спасатель спас суслика от пожара в Боржоми

Трогательное видео со спасенным лесным жителем набирает популярность среди пользователей Сети. На кадрах - пожарный, который отпаивает зверька, похожего на суслика, водой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Восьмые сутки в Боржомском муниципалитете бушуют пожары. 25 августа министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил о том, что темп распространения огня начинает снижаться, но обстановка остается серьезной.

На помощь в Боржоми прибыла группа спасателей из Турции. Всего на тушении с 24 августа задействованы, по сообщению МВД Грузии, три турецких пожарных самолета. Тушить возгорание помогает и пожарный поезд.