Взрыв недалеко от посольства России в Кабуле

Взрыв прогремел в понедельник в одном из районов афганской столицы. Об этом сообщило агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утверждается, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства.

Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.

Взрыв у посольства совершил террорист-смертник, сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

По его данным, сторонники правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", открыли по радикалу огонь.

Агентство Reuters приводит слова главы полицейского округа, в котором произошел взрыв, Маулави Сабира. Он утверждает, что "сотрудники сил безопасности опознали и нейтрализовали смертника до того, как он достиг своей цели". Информации о жертвах не приводится.

Посольство РФ в Афганистане пока не дает никаких комментариев относительно произошедшего взрыва у российского посольства в Кабуле. Об этом заявили ТАСС в понедельник в диппредставительстве.