Европейцы начали воровать дефицитные дрова

Издание Washington Post выпустило материал, где утверждает, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние. Авторы материала пишут, что в ряде европейских регионов уже зарегистрированы нехватка дров и их воровство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Великобритании нуждающиеся в деньгах жители бросают своих домашних животных, а школы предупреждают, что из-за роста цен на электроэнергию они больше не могут позволить себе покупку новых учебников", - говорится в материале.

В Польше чиновники даже задумались над раздачей многоразовых противодымных масок, так как зимой граждане могут начать жечь мусор, чтобы согреться.

"Топливом последней надежды" называются дрова. Как утверждает WP, цены на такие материалы вскочили.

При этом бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.