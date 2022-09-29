https://news.day.az/world/1499135.html В Турции могут построить вторую российскую АЭС
В Турции могут построить вторую российскую АЭС
Россия может построить атомную электростанцию на берегу Черного моря, в турецком городе Синоп.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Channel D.
"Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения", - сказал Эрдоган.
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