В Турции могут построить вторую российскую АЭС

Россия может построить атомную электростанцию на берегу Черного моря, в турецком городе Синоп.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Channel D.

"Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения", - сказал Эрдоган.