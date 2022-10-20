Судоходство в проливе Дарданеллы временно приостановили

Сильный туман в четверг утром стал причиной временного закрытия для судоходства пролива Дарданеллы, который соединяет Эгейское море с Мраморным, а вместе с Босфором - с Черным морем. Об этом сообщило управление контроля судоходства в проливе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все суда, следующие с севера и юга в пролив, предупреждены по рации о временном закрытии в нем двусторонней навигации. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов.

Синоптики также сообщают о тумане в Мраморном море, на судоходстве в Босфоре он пока не отразился.