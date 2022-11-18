G7 установит уровень потолка цен на российскую нефть

Страны "Большой семерки" (G7) планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, американская администрация намерена перед встречей постпредов стран Евросоюза, запланированной на среду, "в частном порядке" уведомить о предложении Группы семи. Согласно плану, о предельной цене могут объявить в тот же вечер в том случае, если постпреды государств - членов ЕС поддержат предложение.

При этом другой источник агентства не смог подтвердить означенную дату. По его словам, на данный момент нет окончательной уверенности в том, что ЕС утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.