https://news.day.az/world/1515883.html Сход оползня на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести - ВИДЕО
Сход оползня на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести - ВИДЕО
По меньшей мере два человека погибли и десятки пропали без вести после того, как оползень обрушил участок шоссе в штате Парана на юге Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По данным властей, около 20 легковых и грузовых автомобилей были смыты грязевыми потоками, хлынувшими вниз по крутому склону после проливного дождя.
Спасатели говорят, что плохая погода и удаленность места происшествия осложнили поисковые работы.
По данным пожарных, пропавшими без вести числятся от 30 до 50 человек. В надежде найти выживших были задействованы беспилотники с тепловизорами.
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