Взрыв газа прогремел в жилом доме в России

В городе Камызяк произошел взрыв газового оборудования в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В результате происшествия пострадал один человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке... В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы. 45-летний мужчина получил термические ожоги и находится в шоковом состоянии. 114 остальных жителей дома были эвакуированы. Большая часть из них разъехались к родственникам, 12 людям предоставили место в пункте временного размещения. Губернатор посетил эвакуированных.

"Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан", - добавил он.

Все повреждения в доме, по словам чиновника, будут устранены за бюджетные средства. Проверкой происшествия займется прокуратура, на место выехал прокурор Камызякского района. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.