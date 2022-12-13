В Бразилии продолжаются жестокие столкновения протестующих
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В Бразилии продолжаются жестокие столкновения протестующих, требующих освободить лидера коренных народов Бразилии Сереро, и тюремного заключения для свежеизбранного президента Бразилии Лулы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.