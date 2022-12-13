https://news.day.az/world/1518952.html В Бразилии продолжаются жестокие столкновения протестующих - ВИДЕО
В Бразилии продолжаются жестокие столкновения протестующих - ВИДЕО
В Бразилии продолжаются жестокие столкновения протестующих, требующих освободить лидера коренных народов Бразилии Сереро, и тюремного заключения для свежеизбранного президента Бразилии Лулы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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