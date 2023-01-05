https://news.day.az/world/1525876.html Мать с коляской чудом не попала под колеса столкнувшихся авто в Москве - ВИДЕО
Мать с коляской чудом не попала под колеса столкнувшихся авто в Москве - ВИДЕО
Столичный Дептранс опубликовал момент аварии на Севастопольском проспекте в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как несколько автомобилей после столкновения отбрасывает на зебру, где находится женщина с ребенком. Машины проносятся буквально в метре от матери и малыша.
По словам очевидцев, малыш вылетел из коляски, но не пострадал. Его маме потребовалась медицинская помощь.
Сообщается, что в результате аварии пострадали восемь человек. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции, они работают на месте происшествия.
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