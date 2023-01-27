https://news.day.az/world/1532258.html Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, сообщает газета Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - отметил он.
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