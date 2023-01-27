Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, сообщает газета Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - отметил он.