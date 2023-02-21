https://news.day.az/world/1540065.html Момент жесткой посадки вертолета в Кузбассе, где погиб гид - ВИДЕО
Момент жесткой посадки вертолета в Кузбассе, где погиб гид - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео момента жесткой посадки вертолета Eurocopter EC130 в Кемеровской области, при которой погиб гид, сопровождавший туристов в поездке, передает Day.Az.
Напомним, вертолет Eurocopter EC130 совершил вынужденную аварийную посадку в районе горы Топхан 20 февраля. По предварительным данным, причина жесткой посадки - отказ системы.
На борту воздушного судна находились сноубордисты, отдыхавшие на базе отдыха "Озерки". В результате ЧП погиб гид и пострадал пилот вертолета - его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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