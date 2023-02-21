Момент жесткой посадки вертолета в Кузбассе, где погиб гид

В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео момента жесткой посадки вертолета Eurocopter EC130 в Кемеровской области, при которой погиб гид, сопровождавший туристов в поездке, передает Day.Az.

Напомним, вертолет Eurocopter EC130 совершил вынужденную аварийную посадку в районе горы Топхан 20 февраля. По предварительным данным, причина жесткой посадки - отказ системы.

На борту воздушного судна находились сноубордисты, отдыхавшие на базе отдыха "Озерки". В результате ЧП погиб гид и пострадал пилот вертолета - его госпитализировали в тяжелом состоянии.