На юге Турции зафиксировали почти 100 афтершоков после нового землетрясения

Около 90 повторных сейсмических толчков последовало после нового землетрясения на юге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD), передает Day.Az.

Магнитуда самого мощного афтершока составила 5,8.

В AFAD отметили, что направили в пострадавшую от стихии провинцию Хатай поисково-спасательные команды.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Турции накануне вечером. По последним данным, погибли шесть человек и 294 получили ранения.

Стихия обрушилась на уже сильно пострадавшие ранее в феврале районы. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число жертв тогда превысило 41 тыс. человек. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.