В Германии экоактивисты срубили дерево перед офисом Шольца

В Берлине экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов. Об этом сообщается в Twitter Letzte Generation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению группы активистов, каждую минуту в мире бесшумно вырубается 42 футбольных поля леса, который является "важными накопителем углерода для нашего будущего".

"Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина", - сказано в заявлении организации.

Участники Letzte Generation также прикрепили к посту снимок со спиленным деревом перед офисом Шольца.