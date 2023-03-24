США не предоставили доказательств, что TikTok угрожает их нацбезопасности

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что власти США до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что социальная сеть TikTok угрожает их национальной безопасности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хочу подчеркнуть, что китайское правительство придает большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных в соответствии с законом, оно никогда не требовало и не будет требовать от компаний или частных лиц собирать или предоставлять для китайского правительства данные и информацию, находящиеся в пределах других государств", - сказала она.

Мао Нин также отметила, что Соединенные Штаты безосновательно давят и относятся к компании ByteDance (владельц TikTok) в соответствии с "презумпцией вины".