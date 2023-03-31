Австралия приняла закон, обязывающий крупные компании сократить выбросы к 2030 году

Федеральный парламент Австралии одобрил законопроект, обязывающий крупные компании сокращать ежегодно выбросы углекислого газа минимум на 4,9% до конца десятилетия. Об этом в четверг сообщил министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства, предложенный правительством закон был одобрен в Палате представителей 89 голосами против 50, а до этого он был поддержан Сенатом (32 голоса против 26). "Чтобы достичь заявленных целей - нулевых объемов выбросов парниковых газов - мы не должны ждать 2044 или 2045 года, нам нужно действовать сегодня", - подчеркнул он, отметив, что новое законодательство также даст возможность правительству оценивать каждый новый проект в сфере угле- или газодобычи с точки зрения "соответствия заявленным целям по снижению выбросов" и блокировать их в случае необходимости.

Под действие нового законодательства подпадают по меньшей мере 215 компаний, ответственных за четверть всех выбросов CO2 в стране, в том числе предприятия по производству сжиженного природного газа и сталелитейные заводы. Предполагается, что после снижения выбросов крупнейшими игроками промышленного и добывающего сектора страна добьется поставленной ранее цели по сокращению общего объема выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году.

Ранее австралийские власти на законодательном уровне закрепили цели по снижению выбросов не менее чем на 43% к концу 2030 года, однако в начале декабря этот ориентир был пересмотрен в сторону снижения. Австралия надеется достичь нулевых показателей не позднее 2050 года.