Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

Во французском городе Бордо машина на высокой скорости въехала в толпу. Об этом сообщило радио France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что пострадали семь человек, из них двое попали в больницу с тяжелыми травмами. Все произошло поздно вечером 14 апреля на улице профессора Дарже.

"На своем пути водитель сбил и ранил семерых человек. Двое, по словам пожарных, получили серьезные травмы", - рассказали французские журналисты.

На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что быстро едущий автомобиль не сбавил скорость перед крутым поворотом, не вписался в него и вылетел на тротуар, где в это время находилось большое скопление людей. После столкновения с людьми машина проехала еще пару десятков метров и вернулась на дорогу, но затем водитель все-таки остановился.

Сообщается, что наезд не был совершен умышленно, а водитель не справился с управлением. Он и трое пассажиров были задержаны полицией.