Удачная операция греческой полиции

В Греции конфискованы предметы древности более чем на €1 млн. Полиция ликвидировала на Крите ОПГ, занимавшуюся незаконной куплей и продажей артефактов, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Оперативниками конфискованы семь урн позднеминойского периода 1400-1300 годов до н.э.

В ходе обысков обнаружены кости и 88 ваз того же периода, а также каменного века. Группа действовала по крайней мере с 2020 года.