https://news.day.az/world/1557212.html Удачная операция греческой полиции - ВИДЕО
Удачная операция греческой полиции - ВИДЕО
В Греции конфискованы предметы древности более чем на €1 млн. Полиция ликвидировала на Крите ОПГ, занимавшуюся незаконной куплей и продажей артефактов, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Оперативниками конфискованы семь урн позднеминойского периода 1400-1300 годов до н.э.
В ходе обысков обнаружены кости и 88 ваз того же периода, а также каменного века. Группа действовала по крайней мере с 2020 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре