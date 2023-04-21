Мужчины в правительстве Канады сменили дресс-код

Правительство Канады, точнее, мужская его часть, внезапно переоделось в розовые туфли на каблуках и устроило дефиле в одном из кабинетов для заседаний, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Так, по словам министра транспорта страны, они решили поддержать женщин в их борьбе против насилия и агрессии со стороны противоположного пола.
Но теперь всю эту довольно "представительную" компанию обвиняют в оскорбительном для женщин поведении.
В комментариях политикам напомнили, что на таких шпильках они вряд ли смогут прийти кому-то на помощь, и посоветовали не тратить время впустую, а сходить лучше в спа или на маникюр.