Мужчины в правительстве Канады сменили дресс-код

Правительство Канады, точнее, мужская его часть, внезапно переоделось в розовые туфли на каблуках и устроило дефиле в одном из кабинетов для заседаний, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, по словам министра транспорта страны, они решили поддержать женщин в их борьбе против насилия и агрессии со стороны противоположного пола.