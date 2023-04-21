https://news.day.az/world/1557754.html Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тысячи ранены в Судане - ВИДЕО
Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тысячи ранены в Судане - ВИДЕО
Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тысячи ранены после вооруженных столкновений в Судане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Бои в столице страны продолжаются даже в мусульманский праздник Рамазан-байрам и несмотря на объявленное ранее перемирие. Стрельба и взрывы слышны в районах, примыкающих к аэропорту Хартума.
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