Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тысячи ранены в Судане

Более 400 человек погибли, свыше 3,5 тысячи ранены после вооруженных столкновений в Судане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Бои в столице страны продолжаются даже в мусульманский праздник Рамазан-байрам и несмотря на объявленное ранее перемирие. Стрельба и взрывы слышны в районах, примыкающих к аэропорту Хартума.