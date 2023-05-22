Турция продолжает ликвидацию террористов

Национальная разведывательная службы Турции (MİT) провела за рубежом очередную успешную операцию по ликвидации особо опасных террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, усилиями MİT в иракском районе Гара нейтрализован террорист РКК Эмре Шахин по позывным "Роди".

Эмре Шахин примкнул к террористам РКК в 2014 году, и участвовал во многих терактах против сил безопасности Турции в юго-восточной провинции Ширнак.

В 2019 году он перебрался из Турции в Ирак, где занимался формированием засекреченных каналов связи для нужд кровавой организации.

Спецслужбы Турции вычислили местоположение террориста, по которому был нанесен точечный удар. Вместе с ним ликвидирован его охранник.

Таким образом, нанесен мощный удар по структуре связи террористической организации.

Ранее мы писали о том, что Турция устранила террориста, ответственную за финансирование терактов.