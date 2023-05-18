Спецслужбы Турции ликвидировали террориста-"финансиста"

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку Тубу Каракоч, отвечавшую за "финансирование" боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG в районе Айн-эль-Араб (Кобани).

Как сообщают источники в службах безопасности в Анкаре, террористка по позывным "Зин Кобани/Джуби Эгид/Сорхвин" с 2013 года участвовала в террористической деятельности на территориях Турции, Ирака и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Каракоч часто совершала поездки из Сирии в Ирак с целью доставки финансовых средств для нужд террористов.

Турецкой разведке удалось установить местонахождения Каракоч и точечным ударом ликвидировать террористку. Операция по нейтрализации террористки проведена в районе Сыррин (Айн Иса) в Кобани.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

Спецслужбы Турции систематически проводят операции по ликвидации и задержанию опасных террористов. Ранее мы неоднократно писали об аналогичных успешных операциях.