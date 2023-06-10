https://news.day.az/world/1572194.html Стала известна возможная причина взрыва в Анкаре
Стала известна возможная причина взрыва в Анкаре
Причиной взрыва на ракетной фабрике близ Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
"Около 08:45 в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", - сообщил губернатор.
Читателя могут ознакомиться с видеокадрами с места событий.
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