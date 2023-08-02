Антифранцузские протесты перекинулись на Сенегал

Демонстрации протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко продолжаются в различных городах страны, в нескольких местах они сопровождались сожжением государственного флага Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Barlamane.

На портале появился видеосюжет, на котором, по утверждению электронного издания, происходит сожжение французского флага на улице столицы Сенегала Дакаре.

Сонко был арестован 28 июля. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства. Сейчас лидер оппозиции находится под стражей в ожидании суда.

Власти 31 июля распустили партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство", лидером которой являлся Сонко. Минсвязи Сенегала приостановило работу мобильного интернета в связи с опасениями по поводу возможных беспорядков.

Сонко участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Он объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако 1 июня суд приговорил 49-летнего Сонко к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Этот приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на выборах свою кандидатуру. При этом действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.

Ранее мы писали о том, что протестующие в Нигере потребовали от Франции покинуть страну.