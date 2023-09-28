Армения испугалась гнева России и предложила компромисс

Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для правового решения вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

Он отметил, что в случае ратификации Римского статута со стороны Армении это позволит развеять опасения России.

"Текст был представлен несколько месяцев назад, в апреле. Ждем реакции коллег", - сказал он.